Sivas\'ta 676 Emekliye Aylık 2 Bin Lira Yardım

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Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi 676 emekliye aylık 2 bin lira yardımda bulunacak.

Belediye Başkanı Adem Uzun, belediyede yaptığı açıklamada, şehir merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik düzenlenen uygulamanın 20 Ocak'tan itibaren başlayacağını söyledi.

Başvuruların ardından 676 emekliye aylık 2 bin lira destek vereceklerini belirten Başkan Uzun, şöyle konuştu:

"Belli kriterler ortaya koyduk. Bu kriterler çerçevesinde 676 emekli hemşehrimizi belirledik. Bu belirleme sonrasında da maddi desteklerimize bu ay itibariyle başlayacağız.Belirlemiş olduğumuz destek 2 bin liradır. Her yıl emekli sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Enflasyon oranına göre de tutarlarımızı arttırmayı planlıyoruz. İnşallah görevde kaldığımız süre içerisinde de bu şekilde desteklerimizi vermeye devam edeceğiz."

Yardımların Gülkart uygulaması üzerinden verileceğini aktaran Uzun, "Emekli kardeşlerimiz bu kartlardan nakit çekimler yapabilecekler hem de şehrimizin esnaflarından alışverişlerini yapabilecekler. Emeklilerimizi belirlerken belli kriterler koyduk. Dar gelirli emeklileri belirledik ama önümüzdeki sene bu rakamı 800'e çıkaracağız. İnşallah başka sosyal desteklerle devam edeceğiz." diye konuştu.