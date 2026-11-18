Sivas'ta düştüğü su dolu kovada boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebek hastanede tedavi altına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 6. katında yaşayan M.A. evin banyosunda halı yıkadığı esnada 3 çocuğundan en küçüğü olan 10 aylık A.M.A, su dolu kovaya düştü.

Durumu fark eden anne bebeği sudan çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan bebeğin??????? durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası evde incelemede bulundu.