Sivas\'ta Biçerdöver Yangını

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Ortaköy köyü tarım arazisinde, Şenbağlar Köyü Muhtarı Mümin Tekin'e ait tarlada arpa hasadı yapan biçerdöver, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Akıncılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında biçerdöverin yanı sıra 20 dönüm tarım arazisi de yandı.
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