 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta buz tutan gölette halay çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta buz tutan gölette halay çekildi

Sivas\'ta buz tutan gölette halay çekildi

Sivas'ın Yıldız Beldesi'ndeki Yıldız göleti soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Vatandaşlar, göletin üzerine çıkarak halay çekti. Gölet yüzeyini kaplayan kalın buz tabakası kırılmadı.

03.02.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buz tutan gölette halay çektiler

SİVAS - Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Sivas'ta Yıldız göleti buz tutu.

Termometrelerin sıfırın altında on dereceye kadar düştüğü Sivas'ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 50 kilometre olan Yıldız Beldesindeki Yıldız göleti soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Kalın buz tabakasıyla kaplanan gölet vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar buz tutan göletin üzerine çıkarak yürüdü, halay çekti.

"Üzerine çıktık, halay çektik"

Gölette oluşan buz tabakasının üzerinde halay çektiklerini belirten Ayşegül Kuşkaya, "Şuan Sivas'ın Yıldız beldesinde bulunuyoruz. Yıldız dağına giderken göletin donduğunu fark ettik. Gölet oldukça fazla şekilde buz tutmuş. Şuan burada eksi on derece bir hava var. Gölete taş attık, buz kırılmadı. Üzerine çıktık, halay çektik. Gölet yüzeyini kaplayan buz oldukça kalın kırılmıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sivas, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta buz tutan gölette halay çekildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 23:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta buz tutan gölette halay çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement