Sivas\'ta Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kaymakamlık düzenlenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ile çiftçilerin katıldığı toplantıda ziraat mühendisleri 2025-2027'yi kapsayan bitkisel üretim planlaması ile stratejik öneme sahip ürünler hakkında bilgi verdi.

Ayrıca toplantıda yeni destekleme modeli ile çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları da aktarıldı.