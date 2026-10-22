Sivas\'ta Çocuk İklim Zirvesi çalıştayında 98 öğrenci çevre sorunlarına çözüm önerdi

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, "COP31 Çocuk İklim Zirvesi" çalıştayı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşen çalıştaya, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler iklim konferansı doğrultusunda Sivas'ta çocuk iklim zirvesini yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, çalıştaya katılanlara teşekkür ederek, "İklim değişikliği ve çevre sorunlarını çocukların bakış açısıyla ele almak onların düşüncelerini dinlemek ve geleceğe yönelik çocukların önerilerini birlikte geliştirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören 98 öğrencinin katıldığı çalıştayda öğrenciler, yaşadıkları çevredeki sorunları akranlarıyla tartışarak poster, çözüm kartı, çizim, maket veya kısa sunumlarla somutlaştırdıkları fikirlerini anlattı.