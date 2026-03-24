Sivas'ta Dronla İlaçlama Çalışmaları
24.03.2026 19:09
Sivas Belediyesi, yaz öncesi kenelere karşı dronla ilaçlama yaparak halk sağlığını koruyor.

Sivas Belediyesi kenelere ve haşerelere karşı dron kullanarak ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Şehir genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle larva, kene ve zararlı haşerelere karşı etkin mücadele yürüten ekipler, dik yamaç arazileri ise dron kullanarak ilaçladı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Parklar, yeşil alanlar, mesire yerleri ve su birikintilerinin olduğu riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlama çalışması yapıldığını belirten Uzun, ilaçlama faaliyetlerinin hem karadan mobil araçlarla hem de havadan dron ile yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktaran Uzun, "Sivas'ımızın her köşesinde, hemşehrilerimizin sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı teknolojik imkanlarımızı da kullanarak titiz bir çalışma yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Uzun, ilaçlama çalışmalarında dron teknolojisinin aktif olarak kullanılmasının, özellikle kara araçlarının ulaşmakta zorlandığı bataklık alanlar, yoğun sazlıklar ve dik yamaçlı araziler gibi riskli noktalara daha hızlı ve etkili müdahale imkanı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık 2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti
Zonguldak’ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:12
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:28
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
