Sivas\'ta Dronla İlaçlama Çalışmaları

Sivas Belediyesi kenelere ve haşerelere karşı dron kullanarak ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Şehir genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle larva, kene ve zararlı haşerelere karşı etkin mücadele yürüten ekipler, dik yamaç arazileri ise dron kullanarak ilaçladı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Parklar, yeşil alanlar, mesire yerleri ve su birikintilerinin olduğu riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlama çalışması yapıldığını belirten Uzun, ilaçlama faaliyetlerinin hem karadan mobil araçlarla hem de havadan dron ile yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktaran Uzun, "Sivas'ımızın her köşesinde, hemşehrilerimizin sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı teknolojik imkanlarımızı da kullanarak titiz bir çalışma yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Uzun, ilaçlama çalışmalarında dron teknolojisinin aktif olarak kullanılmasının, özellikle kara araçlarının ulaşmakta zorlandığı bataklık alanlar, yoğun sazlıklar ve dik yamaçlı araziler gibi riskli noktalara daha hızlı ve etkili müdahale imkanı sunduğunu kaydetti.