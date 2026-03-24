Sivas\'ta Heyelan İncelemesi

Sivas'ta iki köy arasındaki bağlantı yolunda meydana gelen heyelan sonrası ekipler bölgede incelemede bulundu.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Başıbüyük köyünde yaşanan heyelanın ardından bölgede saha taraması ve risk analizi için çalışma yaptı.

Ekipler, heyelan yaşanan bölgenin yerleşim yerinde olmadığını belirterek, alana kimsenin girmemesi uyarısında bulundu.

Başıbüyük Köyü Muhtarı Rıza Akpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelanın yaklaşık bir hafta önce meydana geldiğini söyledi.

Olayın Yenipınar mevkisinde yaşandığını belirten Akpolat, "Burası Hanzar (Çukurbelen) köyü ile Başıbüyük köyü arasındaki bağlantı yolu. Burada oluşan heyelan tehlike arz etmekte. Yetkililer geldi baktı, önlem alınacak ve gereğini yapacaklar." dedi.

Bölgede yaklaşık 10 metre kayma olduğunu anlatan Akpolat, "Kayan toprak alt kısımdaki çukura doğru akmış. Köylüler tarafından bana bilgi verildi, biz de gerekli yerlere bildirim yaptık. AFAD ve jandarma ekipleri gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Bölgeye kimsenin girmemesi gerektiğini söylediler. Gerekli tedbirler alındı, köyümüzde daha önce böyle bir afet yaşanmadı." diye konuştu.