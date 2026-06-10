Sivas'ta Hırsızlık Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta Hırsızlık Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

Sivas\'ta Hırsızlık Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı
10.06.2026 13:06
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İmranlı'da otomobilden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı, değerli eşyalar ele geçirildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, ilçede bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin'den gelerek hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 5 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların üzerinde ve araçlarında, 4 kol saati, 2 cep telefonu, 2 altın yüzük, 2 altın küpe, 10 avro, 4 güneş gözlüğü ve 6 bin 300 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları da sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin, 5 Haziran'da da Erzincan'ın Refahiye ilçesinde araçtan hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, İmranlı, Güncel, Yaşam, Sivas, Suç, Son Dakika

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