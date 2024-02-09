Sivas'ta İzinli Çıkan Şüpheli 4 Camiden Hırsızlık Yaparken Yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta İzinli Çıkan Şüpheli 4 Camiden Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Sivas\'ta İzinli Çıkan Şüpheli 4 Camiden Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Sivas'ta cezaevinden izinli çıkan R.K., kentteki 4 camiden hırsızlık yaparken yakalandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

09.02.2024 13:07  Güncelleme: 13:18
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Sivas'ta cezaevinden izinli çıkan ve 4 camiden hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli yeniden cezaevine gönderildi.

Tutuklu bulunduğu Sivas Açık Cezaevinden izinli olarak çıkan R.K. (42) kentteki 4 camiden hırsızlık yaptı.

Camide cemaatin namaza durduğu sırada askıdaki montlardan cep telefonları ve cüzdanları alan R.K, bir cami imamının da montundan anahtarını alarak otomobilini çaldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri çaldığı otomobili bir mahallede terk ederek kaçan şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli yeniden cezaevine gönderildi.

Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Cami cemaatin namaza durduğu sırada namaz kılar gibi yapan şüphelinin daha sonra askıda bulunan montların ceplerini karıştırarak, telefon ve cüzdan çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta İzinli Çıkan Şüpheli 4 Camiden Hırsızlık Yaparken Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta İzinli Çıkan Şüpheli 4 Camiden Hırsızlık Yaparken Yakalandı - Son Dakika
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