Sivas\'ta Kadınlara Peynir Yapımı Eğitimleri

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Sivas'ta düzenlenen kursa katılan kadınlara peynir yapımı öğretiliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Çallı köyünde başlatılan peynir üretim kursunu ziyaret etti.

Ziyarette kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarını inceleyen Şimşek, üretime katkı sağlamayı amaçlayan kadınlara teşekkür etti.

Peynir üretimi alanında 20 kadın kursiyerin 1 ay boyunca eğitim gördüğü kursta, 26 çeşit peynir yapımı uygulamalı olarak anlatılıyor.

Şimşek, daha sonra Çallı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim öğretim süreci ve okulun fiziki durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Şimşek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ilimizin her köşesinde daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.