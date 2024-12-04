Sivas\'ta Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Kentte öğle saatlerinde başlayan ve devam eden kar nedeniyle merkezde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı da ayrı güzelliğe büründü.
Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli medreselerin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi karla kaplandı.
Bazı vatandaşlar, kar manzarasında fotoğraf çektirdi.
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