Sivas\'ta Kar Yağışı Nedeniyle 374 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı

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SİVAS'ta önceki günden beri etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında il genelinde 374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için 24 saat çalışma yürütüyor.

Sivas'ta kar yağışının yeniden etkisini göstermesiyle birlikte yerleşim yerlerine ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Etkili olan yağışlar nedeni ile kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, hasta ve cenaze olan köyler başta olmak üzere, kapalı yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı. Ekipler bir yandan kapalı yolları ulaşıma yeniden açarken, bir yandan da yolda kalan araçlara yardım ediyor.

OKULLARDA EĞİTİME ARA

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde bugün taşımalı eğitime ara verildi. Gürün, Şarkışla, Koyulhisar, Akıncılar, Kangal, Yıldızeli, Gemerek, Divriği, Altınyayla ilçelerinde ise tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışının bazı bölgelerde bugün de etkili olması bekleniyor. Öte yandan kar yağışı sonrası kentte hava sıcaklığı eksi 8'e kadar düştü. Düşük sıcaklıkların ilerleyen günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor.

Haber: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,