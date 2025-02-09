Sivas'ta Karla Mücadele Ekipleri Yardımda

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, yolda kalanların yardımına yetişti

SİVAS - Kar yağışının etkili olduğu Sivas'ta bazı sürücüler araçları ile mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları, Sivas İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı kentlerden birisi olan Sivas'ta, yoğun kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinin yanı sıra ilçeler ve köylerde yağan kar sonrası bazı yerleşim yerleri ulaşıma kapandı. Kar yağışının yanı sıra tipiye yakalan araç sürücüler, yollarda mahsur kaldı. Şarkışla ilçesinde akşam saatlerinde aracı ile kara saplanan bir sürücü, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Şarkışla ilçesine cenaze merasimi için gelen iki otobüs de kara saplandı. Kara saplanan otobüsler, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.