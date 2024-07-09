Sivas'ta Kaynak Yapan İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Kaynak Yapan İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir şirketin şantiyesinde çalışan H.T. adlı işçi, kaynak yaparken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.T'nin cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

09.07.2024 21:15
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Sivas'ın Kangal ilçesinde kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Kuruayşe köyünde bir şirketin şantiyesinde işçi olan H.T. (47) kaynak makinesiyle çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralı olarak Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan H.T. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

H.T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Kaynak Yapan İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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