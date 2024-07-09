Sivas'ın Kangal ilçesinde kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Kuruayşe köyünde bir şirketin şantiyesinde işçi olan H.T. (47) kaynak makinesiyle çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralı olarak Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan H.T. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
H.T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Kaynak Yapan İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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