Sivas\'ta Kaza: Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin takla attığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu (18) için arama kurtarma çalışması 3'üncü günde devam ediyor.

Kaza, önceki gün önce sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolunda Aşağıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U.Y.'nin (20) kontrolünü yitirdiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Kazada, otomobildeki Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı. İddiaya göre, kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan Esma Nur Hacıosmanoğlu ise kayboldu. Hacıosmanoğlu'nun kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Ayrıca Kelkit Çayı kenarında ise jandarma ekipleri arama çalışması yapıyor. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde botlu ekipler ve dalgıçlar çay içindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Hacıosmanoğlu'na ait bir ize rastlanmadığı bildirildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden Yağmur Hira Yazıcı ise Koyulhisar ilçesinde toprağa verildi.