Sivas'ta koyun sürüsüne çarpan araçta 14 koyun telef oldu

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 14 koyun telef oldu, sürücü ise yaralandı.

H.S. (35) idaresindeki 58 NR 542 plakalı hafif ticari araç, Cemel beldesi yakınlarında yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 14 koyun da telef oldu.