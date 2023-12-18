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Sivas'ta Kurt Saldırısı: 37 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Sivas'ta Kurt Saldırısı: 37 Koyun Telef Oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu. Abdullah Kılıç, Şekerpınar köyü Halburçayır mevkisinde sürüsünü otlattığı sırada kurtlar saldırdı. Saldırıda sürüdeki koyunlardan 37'si telef oldu, 23'ü yaralandı, araziye kaçan 18'i kayboldu. Kılıç, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı.

Sivas\'ta Kurt Saldırısı: 37 Koyun Telef Oldu
18.12.2023 - 15:08,
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Sivas'ın Kangal ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 37 koyun telef oldu, 23 koyun yaralandı, 18 koyun ise kayboldu.

Abdullah Kılıç, Şekerpınar köyü Halburçayır mevkisinde sürüsünü otlattığı sırada kurtlar saldırdı.

Saldırıda sürüdeki koyunlardan 37'si telef oldu, 23'ü yaralandı, araziye kaçan 18'i kayboldu.

Kılıç, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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