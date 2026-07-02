Madımak Anı Köşesi'ne karanfil bırakıldı - Son Dakika
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Madımak Anı Köşesi'ne karanfil bırakıldı

02.07.2026 11:12
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Sivas Valisi Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Güler ve beraberindekiler, Madımak Oteli’ndeki anı köşesine karanfil bırakarak, 1993’te hayatını kaybedenleri andı; konuşmalarında birlik, hoşgörü ve ders çıkarma çağrısı yaptı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek, Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile Sivas Valiliği önünden yürüyerek İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Şimşek, Güler ve beraberindekiler, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 33 yıl önce yürekleri dağlayan acı olayın yıl dönümü olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirten Şimşek, "Çok acı bir olay, bu acı olay sadece burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin değil, hepimizin acısı. Bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz, tüm Sivas'ın ve ülkemizin acısı. Temennimiz bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması, bunun için de hepimize düşen görev ve sorumluluklar, çıkarmamız gereken dersler var." dedi.

"Bir kilimin desenleri gibiyiz"

Birlik ve beraberlik mesajları veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Aramıza nifak sokmak ve birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor. Bu topraklar yüzyıllardır barış ve hoşgörünün toprakları ve diyarı olmuştur. Hangi inançtan, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun insanlar bu topraklarda yan yana, iç içe barış ve hoşgörü ve sevgi ortamı içerisinde yaşamışlardır. Şüphesiz bizler bir kilimin desenleri gibiyiz, farklılıklarımız ayrışma sebebi değil, zenginliğimizdir. Bu toprakların sesi olmuş Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Aşık Ruhsati gibi ozanlarımız da bizlere hep barışı, sevgiyi, birlik ve beraberliği önermişlerdir ve bu doğrultuda mesajlar vermişlerdir. Bizlerin de bu mesajları doğru algılayıp o yönde adımlar atması gerekiyor. İnşallah birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İnşallah bizden sonraki nesillere barış ve sevgi dolu bir dünya bırakabilelim."

"Karanlık eller planladılar"

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise 33 yıl önce ülkenin en acı olaylarından birinin yaşandığını anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Malum ellerin, dış mihrakların ülkenin birliğini, beraberliğini bozacak birçok eylemi ve sabotajı geçmişte yaptığına değinen Güler, bunlardan birinin de 2 Temmuz'da yaşandığını belirtti.

Güler, 1993 yılının yaşanan olaylar nedeniyle en karanlık ve incelenmesi gereken bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Bu karanlık eller, karanlık akıllar maalesef bu olayları planlayarak, programlayarak hayata geçirdiler." diye konuştu.

Madımak olaylarında ve Başbağlar'da yaşanan olayların insanları derinden üzüntüye sevk ettiğini ve acılara boğduğunu kaydeden Güler, "Bu karanlık ellerin bugün de plan yaptığını, ülkemizin huzur iklimini, birliğini, beraberliğini bozacak nice böyle projeler geliştirdiğini biliyoruz. Bu karanlık akılları, elleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Önceliğimiz sevgi ve hoşgörüdür"

Güler, son yıllarda meydana gelen ve getirilmeye çalışılan olaylara karşı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefi noktasında her alanda çalışmalara büyük titizlikle devam ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Amacımız 86 milyon aziz milletimizin birliği ve beraberliğini en üst seviyeye taşıyarak, koruyarak bölgemizdeki bu riskli ve her türlü tehlikeden arınmış bir güvenli liman olarak ülkemizi gelecek nesillerimize emanet etmek. Anadolu coğrafyası, bu topraklar eğer birileriyle tarif edilse, birilerinin ismi anılsa herhalde bu Hz. Mevlana'dır, Hacı Bektaş Veli'dir, Hacı Bayram Veli'dir, Yunus Emre'dir. Sivas'ta ise bu Şemsi Sivasi'dir, Aşık Veysel'dir, Aşık Ruhsati'dir, Pir Sultan Abdal'dır. Hepsi kardeşlik demiş, kalp güzelliği demiş, sevgi ve hoşgörü demiş. İnşallah bizim de onların emanetçileri olarak bu coğrafyamızda, ülkemizde, Anadolu topraklarında önceliğimiz kardeşlik, sevgi, muhabbet ve hoşgörü olacak. İnşallah bu kardeşliğimizi, hoşgörümüzü, dayanışmamızı, birliğimizi ilelebet bu topraklarda korumaya devam edeceğiz."

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da Madımak ve Başbağlar'da yaşanan olayların amacının bu topraklardaki 1000 yıllık kardeşliğe bir darbe vurmak olduğunu dile getirdi.

Sivas'ta Alevi ve Sünnilerin kardeşçe yaşadığını vurgulayan Uzun, "Bundan sonraki süreçte de inşallah bu kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi ileriye taşıyacağız. Hayatını kaybeden canlara Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ise hayatlarını kaybedenleri saygıyla ve derin bir üzüntüyle andıklarını söyledi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de üzerinden yıllar geçmesine rağmen yürekleri dağlayan acı günde bir arada olduklarını belirterek, "Rabbim bir daha bizlere böyle kara günler yaşatmasın. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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