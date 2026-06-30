Sivas'ın Suşehri ilçesinde barajın tahliye kapaklarında mahsur kalan 3 dağ keçisi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kılıçkaya Barajı'nın su tahliye dolu savak kapaklarının bulunduğu bölgede mahsur kalan 3 dağ keçisini gören güvenlik görevlileri durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Suşehri Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Barajın özel güvenlik görevlilerinin de destek verdiği çalışmalarda, dağ keçileri mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Mahsur Kalan Dağ Keçileri Kurtarıldı - Son Dakika
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