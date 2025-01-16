Sivas\'ta Okul Servisi ile Cip Çarpıştı: 4 Yaralı

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SİVAS'ta okul servis minibüsü ile cipin çarpıştığı kazada 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Ulubatlı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Yaşar Yılmaz'ın kullandığı 58 S 0222 plakalı okul servis minibüsü, Ömer Evcioğlu yönetimindeki 58 ACV 149 plakalı cip ile çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okul servisindeki öğrenciler Umut Dikici, Hüseyin Kılıç ve Belinay Yağmur Doğan ile cip sürücüsü Ömer Evcioğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Okul servisi sürücüsü Mustafa Yaşar Yılmaz ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.