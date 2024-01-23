Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.
T.A. yönetimindeki 60 HA 606 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Altınyayla Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü T.A. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan M.Ö. (27) yaralandı.
Yaralı, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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