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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
23.01.2024 - 16:35,
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.

T.A. yönetimindeki 60 HA 606 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Altınyayla Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü T.A. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan M.Ö. (27) yaralandı.

Yaralı, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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