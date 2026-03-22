Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
N.K. (40) yönetimindeki 55 AGD 941 plakalı otomobil, Ulaş ilçesi Yenikarahisar köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Z.K. (32), D.K. (1), E.E.K. (11) ve M.K.K. (8) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
