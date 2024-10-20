Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Ö.G. (29) yönetimindeki 41 UL 373 plakalı otomobil, Zara-Suşehri kara yolunun Şarköyü yakınlarında karşı yönden gelen F.Y. (21) idaresindeki 34 NA 2621 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücü Ö.G. ile araçlardaki B.Ş.G. (30), N.G. (1), V.A. (35), A.E. (45), A.A. (41), H.Ö. (24), Ö.A. (45) ve A.A. (22) yaralandı.
Suşehri ve Zara'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan H.Ö, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı - Son Dakika
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