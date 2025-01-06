Sivas\'ta Otomobil Yangını

??????? Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde hasar oluştu.
M.Ş. idaresindeki 07 EP 585 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yanan araçta hasar oluştu.
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