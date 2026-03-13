Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Pompalı Tüfekli Saldırı: 6 Zanlı Tutuklandı

13.03.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta otomobile pompalı tüfekle ateş açan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Numune Hastanesi Acil Servis giriş yolunda 10 Mart'ta yaşanan olayda, M.D. ile Y.D'nin içerisinde bulunduğu otomobile, park halindeki bir araçtan inen 3 kişi tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

M.D. ile Y.D'nin yara almadığı olayda, araçta hasar oluştu.

Aynı gün akşam saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde Y.D'nin aracına yine ateş edildi.

Her iki olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Y.S.B, Y.D, G.D, S.D, M.A.D, M.Y. ve M.T. gözaltına alındı.

Zanlıların olayda kullandıkları değerlendirilen 2 pompalı tüfek, 1 tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Sivas, Olay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 13.03.2026 17:53:02.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.