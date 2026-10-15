Sivas'ta sağanak Güney köyünde bazı evleri ve tarım arazilerini su altında bıraktı

Sivas'ta sağanak Güney köyünde bazı evleri ve tarım arazilerini su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta gece başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürürken merkeze bağlı Güney ve Durdulu köylerinde dereler taştı ve su taşkınları yaşandı. Güney köyünde tarım arazileri ile bazı evler su altında kaldı, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
Sivas'ta etkili olan sağanak, bazı köylerde su taşkınlarına yol açtı.
Meteorolojinin kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sivas'ta gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkili oluyor.
Sağanak nedeniyle merkeze bağlı Güney ve Durdulu köylerinde su taşkınları yaşandı.
Köylerin içinden geçen dereler, yağışların ardından yatağından taştı.
Güney köyünde tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı.
Su baskını yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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