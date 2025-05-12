Sivas\'ta Sağanak Sele Yol Açtı

SİVAS'ta kent genelinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı Yanalak köyünde bir köpek sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu.

Sivas'ta kent genelinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yanalak köyünde derenin taşması sonucu sel oluştu. Köyün içinden akan sel suları bazı evlerin içine doldu. Bir köpek sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. Sel nedeniyle köyde tarım arazilerinde hasar oluştu. Merkeze bağlı Bedirli köyünde de sağanak, seli beraberinde getirdi. Sel sularının geldiği bölgede hayvan otlatan bir çoban sürüsünü güvenli bölgeye aldı. Sel nedeniyle tarım arazilerinde hasar oluştuğu bildirildi.