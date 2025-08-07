Sivas'ta Sıkışan Güvercin Kurtarıldı

Sivas'ta klima ile duvar arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sularbaşı Mahallesi Petek Apartmanı'nın 1. katında klima ile duvar arasına sıkışan güvercini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuşun sıkıştığı yere çıkarak zarar vermeden kurtardı.
Durumu iyi olan güvercinin susuzluğunu gideren ekipler yeniden doğal yaşamına bıraktı.
