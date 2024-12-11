Sivas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncel

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında yasadışı silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında İstanbul'dan Sivas'a gelen araçta arama yapan ekipler, ruhsatsız 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 7 fişek ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü Sivas'ta, tabanca ve mühimmatları temin ettiği belirlenen 1 şüpheli de İstanbul Sultanbeyli'deki mahkemece tutuklandı.

Genişletilen soruşturmada, İstanbul'dan temin edilen tabanca ve mühimmatları teslim alarak yasa dışı yollardan Sivas'ta satmaya çalışan 5 şüpheli daha Sivas merkez ve Yıldızeli ilçesinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 45 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 4 av tüfeği, 89 av tüfeği kartuşu ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.