Sivas'ta Silah Temizleme Kazası: Güvenlik Görevlisi Mesai Arkadaşını Yaraladı - Son Dakika
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Sivas'ta Silah Temizleme Kazası: Güvenlik Görevlisi Mesai Arkadaşını Yaraladı

Sivas\'ta Silah Temizleme Kazası: Güvenlik Görevlisi Mesai Arkadaşını Yaraladı

Sivas'ın Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanlarda görevli olan M.A.K'nin silahı temizlerken kazara ateş aldı. Ateşlenen mermi çekirdeği, mesai arkadaşı T.Y'nin boynuna isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.Y, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. M.A.K ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

27.05.2024 10:31
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Sivas'ta güvenlik görevlisi, silahını temizlediği sırada kazara mesai arkadaşını yaraladı.

İddiaya göre, Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanlarda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K'nin silahı, temizlerken ateş aldı.

Mermi çekirdeği, mesai arkadaşı T.Y'nin boynuna isabet etti.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.A.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Sivas, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Silah Temizleme Kazası: Güvenlik Görevlisi Mesai Arkadaşını Yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Silah Temizleme Kazası: Güvenlik Görevlisi Mesai Arkadaşını Yaraladı - Son Dakika
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