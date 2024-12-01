Sivas\'ta Soğuk Hava Etkisini Gösterdi: Süs Havuzları Dondu

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SİVAS kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşünce süs havuzları dondu, ağaçlar buzla kapandı.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte Sivas'ta soğuk hava etkili olmaya başladı. İl merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle süs havuzları dondu, ağaçlar buzla kaplandı. Çatılarda da buz sarkıtları oluştu. Sürücüler, park halindeki araçlarını soğuktan korumak için üzerlerini kartonla örttü. Sivas genelinde en düşük sıcaklık Altınyayla ilçesinde ölçüldü. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 21,1 dereceye düştü. İmranlı ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 19,2 oldu.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,