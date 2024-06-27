Sivas'ta Temizlik Yaparken Tüfek Patladı, Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Sivas'ta temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre K.I. (42) iş yerinde av tüfeğini temizlediği sırada kazara kendini vurdu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karnından yaralanan K.I, Akıncılar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.