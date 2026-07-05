Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.
M.H.C. (26) yönetimindeki 58 AHK 207 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı üzerinde T.T. idaresindeki 38 AGS 895 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile M.Ç. (24), N.T. (14), M.T. (9) ve D.T. (34) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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