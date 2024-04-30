Sivas'ta trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Sivas'ta trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

Sivas\'ta trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

Sivas-Erzincan kara yolunun Sultanşehir Bulvarı Kılavuz Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Y.K. yönetimindeki bir otomobil, K.B. idaresindeki bir cip ve A.G'nin kullandığı bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 sürücü, Sivas'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

30.04.2024 20:19
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Y.K. yönetimindeki 06 BF 6027 plakalı otomobil, K.B. idaresindeki 58 NE 058 plakalı cip ve A.G'nin kullandığı 34 YB 761 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Sultanşehir Bulvarı Kılavuz Kavşağı'nda çarpıştı.

Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 sürücü, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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