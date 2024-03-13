Sivas\'ta Yavuz Selim Ortaokulu halk oyunlarında il birincisi oldu

Sivas'ta okullar arasında düzenlenen halk oyunları yarışmasında Yavuz Selim Ortaokulu yıldızlar düzenlemesiz dalda il birincisi oldu.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonundaki yarışma 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Çeşitli kategorilerdeki yarışmaya 27 okul katılım sağladı.
Yıldızlar düzenlemesiz dalda il birincisi olan Yavuz Selim Ortaokulu kupasını Sivas Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç'tan aldı.
Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Süleyman Öcalan, başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik etti.
Akademik açıdan başarılı olmayı önemsediklerini söyleyen Öcalan, "Bunun yanı sıra öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda başarılı olmasını idareciler olarak çok önemsiyoruz. Elde ettikleri dereceden dolayı öğrencileri ve başarının mimarı öğretmenlerimizden Sema Yüce hocamı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
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