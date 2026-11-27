Sivas'ta Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri ilkokul öğretmenlerine mektup yazdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, ilkokul öğretmenlerine sevgi ve minnet dolu mektuplar yazdı. Okul Müdürü Süleyman Öcalan'a teslim edilen mektuplar öğretmenlere ulaştırıldı; bir öğretmen mektubun kendisini çok etkilediğini söyledi.
Sivas Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, ilkokul öğretmenlerine mektup gönderdi.
Öğrenciler, ilkokulda kendilerine emek veren öğretmenlerine yazdıkları duygu yüklü mektuplarda sevgi, özlem ve minnet duygularını dile getirdi.
Okul Müdürü Süleyman Öcalan'a teslim edilen mektuplar, ilgili öğretmenlere teslim edildi.
Öğrencilerin kaleme aldığı sevgi dolu satırlar, öğretmenlere duygusal anlar yaşattı.
Burhan Haksever İlkokulu 1-A sınıfı öğretmeni Songül Karaca, öğrencilerinin yazdığı mektubun kendisini çok etkilediğini söyledi.
Kaynak: AA
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