Sivas'ta Yeni Halk Otobüsleri Hizmete Girdi - Son Dakika
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Sivas'ta Yeni Halk Otobüsleri Hizmete Girdi

Sivas Belediyesi, toplu ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla 12 metre uzunluğundaki iki yeni halk otobüsünü tanıttı. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, projeyi pilot uygulama olarak değerlendirerek otobüslerin daha da artırılacağını açıkladı.

28.02.2025 15:47
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Sivas'ın yeni halk otobüsleri tanıtıldı

SİVAS - Sivas Belediyesi toplu ulaşımda kullanılmak üzere 12 metre uzunluğunda iki yeni halk otobüsünü araç filosuna kattı.

Sivas Belediyesi toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözmek adına iki yeni halk otobüsü aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda, Sivas Belediyesi Halk Otobüsleri Kooperatifi için temin edilen yeni otobüsler tanıtıldı. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un katılımıyla gerçekleşen tanıtım etkinliğine, birim müdürleri ve vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yaptığı açıklamada, "Sivas halkının en çok mustarip olduğu sorunlardan birisi de toplu taşıma ile ulaşım sorunuydu. Otobüslerin küçük olmasından dolayı vatandaşlarımızda ciddi bir şekilde şikayet alıyorduk. Bun şikayetlerin önüne geçebilmek üzere bizde çalışmamızı yaptık ve otobüslerimizin boyunu 8,5 metreden 12 metreye çıkardık. Halk otobüsleri kooperatifiyle görüşmeler yaptık ve onlar da elini taşın altına koydu. Sivas belediyesi olarak da bizlerde destek olarak 2 tane 12 metrelik halk otobüsünü bugün itibariyle Sivas halkının hizmetine sunduk. Bu proje bize pilot bir uygulama olacak ve istediğimiz sonuca ulaşırsak bu 12 metrelik otobüslerin sayısını da arttıracağız. İnşallah bu 2 otobüsle başladığımız projemizde otobüs sayısını daha sonrasında 5, 10 çıkaracağız. Önümüzdeki hafta itibariyle kapalı durakların sayılarını da arttıracağız" diye konuştu.

Başkan Uzun daha sonra şoförlerin de içinde olduğu yeni otobüslerden birisine binerek kentte kısa bir tur attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Yeni Halk Otobüsleri Hizmete Girdi - Son Dakika

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