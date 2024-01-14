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Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Yoğunluk Yaşandı

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğun bir ziyaretçi akını yaşandı. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezindeki ziyaretçileri sevindirdi. Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kayak merkezinde 2 pistin açık olduğu ve bazı vatandaşların kızakla eğlendiği görüldü. Merkezde ayrıca telesiyej, teleski, kayak pistleri, kızak pisti, mekanik tesisler ve konaklama imkanları bulunuyor.

Sivas\'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi\'nde Yoğunluk Yaşandı
14.01.2024 - 14:53,
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Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı ve çevresinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezinde yüzleri güldürdü.

Kar kalınlığının bölgede 15 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Biri profesyonel 2 pistin açık bulunduğu kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi.

Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

Kaynak: AA
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