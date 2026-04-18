Sivas\'ta Yıldız Irmağı Taştı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak yağışla birlikte Yıldız Irmağı'nın taşması sonucu tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.

Meteorolojin uyardığı Sivas'ta öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yıldızeli ilçesinde kırsalda etkili olan sağanak sonrası Yıldız Irmağı'nın bazı bölümleri taştı. İlçeye bağlı Hamzaşeyh ve Karacaören köylerinde ırmağın taşması sonucu taşkın meydana geldi. Sel nedeniyle Hamzaşeyh köyüne ulaşımı sağlayan köprü su altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Karacaören köyünde taşkın nedeniyle köy yolu zarar gördü. Bölgede akarsu yataklarına yakın bölgedeki tarım arazileri de sular altında kaldı.