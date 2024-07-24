Sivas'ta yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı.
N.Ö. (59) idaresindeki 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Sivas kara yolu Şarkışla ilçesi girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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