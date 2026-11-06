Sivas'taki ilkokul öğrencileri 100 Çocuk Oyunu Projesi'yle geleneksel oyunlara döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'taki ilkokul öğrencileri 100 Çocuk Oyunu Projesi'yle geleneksel oyunlara döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas\'taki ilkokul öğrencileri 100 Çocuk Oyunu Projesi\'yle geleneksel oyunlara döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sivas Burhan Haksever İlkokulu öğrencileri, Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Projesi kapsamında seksek, istop ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunları oynadı. Okul Müdürü Kenan Sarı, oyunların çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Sivas Burhan Haksever İlkokulu öğrencileri, "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Projesi" sayesinde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını yeniden öğrenmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının çocukları dijital ekranlardan ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak, kültürel mirası yaşatmak ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla başlattığı "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Projesi" ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri kapsamında öğrenciler, seksek, istop, mendil kapmaca, ip atlama ve çuval yarışı gibi oyunları oynadı.

Okul Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine, projenin amacının çocukların birlikte oyun kurma, paylaşma ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Geleneksel çocuk oyunlarının??????? kültürün kıymetli miraslarından biri olduğunu belirten Sarı, "Bu oyunlar eğitimin yanı sıra estetik duyguların gelişmesine de katkı yapan oyunlardır. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini desteklerken empati kurma, iletişim becerilerini geliştirme ve dayanışma içinde olma fırsatı sunar. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktararak, çocuklarımızın köklerine sahip çıkmalarını ve kendi kültürlerini gururla yaşamalarını sağlamak en büyük hedeflerimizden biridir." dedi.

Kaynak: AA
Kültür SanatKenan SarıEğitimGüncelSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş 8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar 8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
16:27
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
16:17
Fenerbahçe’de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi: Yuvama döndüm
15:59
Yine hatipliğini konuşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TRT World Forum’da salonu ayağa kaldıran sözler
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 16:38:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Sivas'taki ilkokul öğrencileri 100 Çocuk Oyunu Projesi'yle geleneksel oyunlara döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android