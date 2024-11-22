Sivas\'taki Yangında Dershane Sahibi Hayatını Kaybetti

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SİVAS'ta 4 katlı dershane binasının çatısında çıkan, kurumun sahibi matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut'un (47) hayatını kaybettiği yangının, çatı katındaki şömineden çıktığı üzerinde duruluyor.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta 4 katlı özel bir dershane binasının çatısında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından çatı katında yapılan incelemede, dershane sahibi Cafer Başar Bulut'un yanmış haldeki cansız bedeni bulundu. Bulut'un cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANGINDA ŞÖMİNE ŞÜPHESİ

Bekar olduğu öğrenilen dershane sahibi Cafer Başar Bulut'un, 4 katlı dershaneyi yaklaşık 7 yıl önce hizmete açtığı öğrenildi. Yalnız yaşadığı belirlenen Bulut'un binanın bir katında kendine ait odası bulunduğu ve orada ikamet ettiği, yangın sırasındaysa binanın çatı katında bulunduğu belirlendi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çatı kısmında bir elektrikli sobayla şömine bulunduğu saptandı. Bulut'un, gece yaktığı şömineden sızan gaz nedeniyle baygınlık geçirdiği, bu sırada çatının tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Bulut'un kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu ortaya çıkacak.

OLAY YERİNDE İKİNCİ İNCELEME

Bugün öğle saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri bir kez daha yangının çıktığı dershane binasına gelerek ikinci bir çalışma daha yaptı. İtfaiye ekiplerinin de ikinci kez olay yerinde inceleme yaparak, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili tespitte bulunacağı öğrenildi.

CENAZE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Yangında yaşamını yitiren Cafer Başar Bulut'un cenazesi yarın Cem Vakfı Sivas Şubesi'ndeki törenin ardından Yıldızeli ilçesine bağlı Ortaklar köyünde toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,