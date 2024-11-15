Sivas'tan İhtiyaç Sahiplerine Nakdi Yakacak Desteği - Son Dakika
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Sivas'tan İhtiyaç Sahiplerine Nakdi Yakacak Desteği

Sivas\'tan İhtiyaç Sahiplerine Nakdi Yakacak Desteği

Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere nakit yakacak desteği sağlayacak, müracaatlar 18 Kasım'da.

15.11.2024 15:16
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Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere nakit yakacak desteği sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun, Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret ederek yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda, eğitim, yakacak ve sıcak yemek gibi farklı alanlarda destek olduklarını aktaran Uzun, kış aylarında da ihtiyaç sahibi ailelere nakit yakacak desteği vereceklerini belirtti.

Nakit yakacak desteğini 1200'er lira olarak üç taksitte ihtiyaçlı ailelerin Gülkart hesaplarına ödeyeceklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Müracaatlar 18 Kasım Pazartesi günü başlayacak olup 22 Kasım Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Müracaat aşaması bittikten sonra Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli sorgulamalar hızlı bir şekilde tamamlanarak kriterlere uygun olan vatandaşlarımızın Gülkart hesabına ödemeleri gerçekleştirecektir."

Uzun, müracaatların belediyeye ait internet sitesindeki sosyal yardım modülü üzerinden yapılacağını belirtti.

Ödemelerin 2025 yılı ocak, şubat ve mart aylarında 1200'er lira olmak üzere 3 taksit halinde yapılacağını aktaran Uzun, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'tan İhtiyaç Sahiplerine Nakdi Yakacak Desteği - Son Dakika

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