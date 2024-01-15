 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas Ulaş Anaokulu'nda Öğrencilerin Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Ulaş Anaokulu'nda Öğrencilerin Doğum Günü Kutlaması

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Anaokulu'nda öğrencilerin toplu doğum günleri kutlandı. Okul müdürü Yavuz Şen, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler pasta keserek eğlenceli bir gün geçirdi.

Sivas Ulaş Anaokulu\'nda Öğrencilerin Doğum Günü Kutlaması
15.01.2024 - 14:12,
Abone Ol

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "bir yaş daha büyüdüm" adlı etkinlik düzenlendi.

Ulaş Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenleri pasta kesti.

Okul müdürü Yavuz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin çocukların gelecek yaşamları için önemli olduğunu söyledi.

Okul öncesi eğitimin çocukların öğrenme, anlama, algılama ve gelişim süreçlerini hızlandırmak için çok önemli bir basamak olduğunu vurgulayan Şen, "Çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu vesileyle yeni bir yıl, yeni bir yaş ve yeni başlangıçlar düşüncesiyle okulumuzda öğrencilerimizin toplu doğum günlerini kutladığımız 'bir yaş daha büyüdüm' partisi düzenledik." dedi.

Anaokulu öğrencileri düzenlenen partide gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yavuz Şen, Sivas, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Ulaş Anaokulu'nda Öğrencilerin Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika


15:36
Fidan Atalay, mini eteği ile ders anlatan videosuyla gündemde Fidan Atalay, mini eteği ile ders anlatan videosuyla gündemde
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti

Son Dakika
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:42:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Ulaş Anaokulu'nda Öğrencilerin Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement