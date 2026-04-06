Sivas Valisi'nden AA'nın 106. Yılına Kutlama

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Vali Şimşek, mesajında, 106 yıl önce Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak için kurulan AA'nın bugün ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir asırdan fazladır içerik sunduğunu belirtti.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Şimşek, "Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde kurulan ve o günden bu yana ülkemizin haber alma hakkını gözeten Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansına ve tüm çalışanlarına başarılar diliyor, ajansın kuruluşunda emeği geçenleri saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.