Sivas Valisi'nden Ramazan Mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, İslam aleminin özlemle beklediği başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi kurtuluş olan ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzur ve sevincinin hep birlikte yaşandığını belirtti.

Ramazan ayının İslam dininde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ramazan ayı sahuru, orucu, iftarı ve teravihi ile hayatımıza sayısız güzellik katarak kalplerimizde, evlerimizde ve şehrimizde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran bu mübarek ay zekat, fitre ve sadakalarla paylaşma ve yardımlaşma bilincini güçlendiren, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştiren kutlu bir zaman dilimidir." ifadesini kullandı.

Kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği ramazanda yetimlerin, öksüzlerin, hasta ve yaşlıların gönüllerinin alınması gerektiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hayatımızın her alanına yayarak ramazanın feyzini ve bereketini en güzel şekilde yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 'Merhaba ey rahmet ayı ramazan' diyerek karşıladığımız bu müstesna günlerin Sivas'ımızda, ülkemizde ve tüm İslam aleminde birlik, beraberlik ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sağlık ve mutluluk içinde nice ramazanlara kavuşmak temennisiyle başta Sivaslı hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin ramazanını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."