Sivas Valisi Şimşek'ten Gaziler Günü mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, vatanın bağımsızlığı, milletin birlik ve beraberliği uğruna büyük bir cesaret ve fedakarlıkla mücadele eden kahraman gazilerin şanlı tarihin yaşayan abideleri, aziz milletin gönlünde müstesna bir yere sahip onur timsalleri olduğunu belirtti.

Ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşanmasında şehitlerin ve gazilerin eşsiz payı olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Onların cesareti, vatan sevgisi ve milletimize bıraktıkları kutlu miras, birlik ve beraberliğimizi koruma, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıma yolunda bizlere daima rehber olmaya devam edecektir. Bizlere düşen en önemli sorumluluk, uğruna büyük bedeller ödenen bu aziz vatana aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkmak, şehitlerimizin emanetini korumak ve gazilerimize hak ettikleri vefa ve saygıyı yalnızca özel günlerde değil, hayatın her anında göstermektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."