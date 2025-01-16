Sivas Valisi Şimşek, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" karesini seçen Şimşek, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde ise Katie McTiernan'ın "Azap yolu" fotoğrafını tercih etti.

Şimşek, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını seçti.

AA tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına her yıl katıldığını söyleyen Şimşek, birbirinden güzel fotoğrafları seçerken zorlandığını belirtti.

Şimşek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ederek, "Anadolu Ajansı güvenilir, ilkeli ve tarafsız bir yayın anlayışıyla hareket ediyor. Bu anlamda da hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir kamu görevini ifa ediyor. Bizler de takdirle izliyoruz. Anadolu Ajansına ve tüm çalışanlarına bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyorum." dedi.