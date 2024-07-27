Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesini ziyaret etti.
Vali Şimşek, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve birim müdürlerince karşılandı.
Kaymakamlıkta ilçedeki çalışmalar hakkında Kaymakamı Yıldız'dan bilgi alan Şimşek, daha sonra Belediye Başkanı Kayaoğlu'nu ziyaret etti.
Şimşek, Kayaoğlu ile bir süre görüşeler çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kayaoğlu, Şimşek'e günün anısına plaket ve ilçenin tarihini anlatan kitabı hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?